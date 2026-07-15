Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica potencial para bons diálogos e entendimentos em casa. Contudo, seja maleável sem perder a firmeza, pois há chance de estresse. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica um aumento na busca por aprendizado. Mercúrio em conjunção com o Sol anima a mente, facilitando decisões do dia a dia e incentivando estudos e trocas intelectuais. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica possibilidade de maior clareza em suas necessidades práticas, incluindo finanças, facilitando sua administração. Cuidado com a postura controladora nas amizades. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, esta quinta-feira indica maior clareza de pensamento e consciência de suas necessidades. O céu sugere uma postura mais resoluta com a conjunção de Sol e Mercúrio no seu signo. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica uma percepção mais aguçada dos desafios, com possibilidade de elaborar planos estratégicos para encontrar soluções. A paciência será fundamental para lidar com situações que exigem tempo para serem resolvidas. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica possíveis enriquecimentos no aprendizado por meio das conexões coletivas, com a presença de Sol e Mercúrio na área das amizades. Porém, é essencial cuidar do equilíbrio entre o público e o privado, principalmente para manter a privacidade e a economia, com a tensão de Saturno na área íntima. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica que pode ser um bom momento para focar no trabalho. Há chance de mostrar seu forte planejamento e assertividade. Trate os desafios com diplomacia, evitando pressionar muito as pessoas. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu sugere que é um momento para encontrar um significado mais profundo na vida. Sol e Mercúrio em conjunção na área espiritual podem conduzir a reflexões que promovam o autoconhecimento. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica que é um bom momento para entender seus desejos e insatisfações. Fique atento para não se distanciar dos seus afetos. Capricórnio (22/12 - 19/01)O céu indica que o signo de Capricórnio pode experienciar clareza sobre expectativas em seus relacionamentos. Há chance para o diálogo e compreensão mútua. Porém, desafios familiares podem exigir uma postura madura, disciplinada e paciente. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica um bom momento para organizar a rotina, apesar do risco de mal-entendidos devido a críticas excessivas. Cuidado ao comunicar! Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica chances de dinamismo nas relações sociais e no compartilhamento de atividades culturais. Porém, mostrar-se criterioso na mistura de dinheiro e relações é essencial.