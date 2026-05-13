Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica que quinta-feira é um dia para usarem sua persistência e lutarem pelos seus interesses pessoais. Porém, há chance de contrastes com as expectativas das pessoas próximas, então a atenção é essencial. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica temáticas sensíveis ganhando destaque. O encontro entre Lua e Marte na área de crise pode sugestionar impulsividade e reações defensivas que não favorecem parcerias. Tente focar no autocontrole e repensar estratégias. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica maior autoconfiança para lidar com grupos e um possível engajamento coletivo. No entanto, cuidado com a arrogância, pois pode levar a posiciones conflitantes. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o dia indica uma disposição para os afazeres do trabalho graças a Lua e Marte. Porém, fique atento para não sobrecarregar-se física e mentalmente, conforme alerta Júpiter. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um forte movimento energético que pode testar sua paz interior. Há chance de se sentir mais afetado por pequenos desafios, por isso pode ser um bom momento para reduzir o estresse e encarar situações adversas com calma. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica que pode ser um bom momento para focar em suas metas pessoais. Entretanto, planejar bem suas estratégias pode prevenir frustrações futuras. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica maior envolvimento em relacionamentos na quinta-feira. Contudo, com a Lua e Marte trazendo alguns desafios, é prudente negociar acordos e evitar conflitos. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica que haverá uma demanda de gestão do dia a dia, o que pode levar a um esgotamento. É recomendado evitar imediatismos e planejar estratégias para organizar as rotinas a médio e longo prazo. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o encontro Lua e Marte indica uma elevação na busca por prazeres, principalmente os sociais. É preciso conduzir isso com prudência para evitar prejuízos financeiros e à imagem pública, especialmente quando considerada a posição de Júpiter. Seja sensato nas escolhas. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica que a família pode requerer mais atenção e esforço, incitando proatividade e disposição para encarar responsabilidades. Pode ser prudente ponderar as implicações de suas ações, já que falhas estratégicas podem surgir. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, a quinta-feira é um dia de emoções intensas, oportunidades e desafios. O céu indica a necessidade de sair da zona de conforto, o que pode gerar defesa. Avaliar os acontecimentos com serenidade pode facilitar a gestão deste momento. Peixes (19/02 - 20/03)O céu de quinta-feira para o signo de Peixes aponta para um bom momento de proatividade na área material, com chances para aumento da produtividade. Ao mesmo tempo, há o alerta para montar um plano de enfrentamento de desafios.