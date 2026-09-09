Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, há aprofundamento de vínculos afetivos e maior cumplicidade. O diálogo e a escuta ativa fortalecem negociações e interesses comuns. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu propicia harmonia nos laços e novas experiências coletivas. Vênus na área de relacionamentos favorece afeto e cuidado. Mercúrio nas rotinas estimula a comunicação e acordos práticos. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu do signo de Gêmeos indica um dia de leveza no cotidiano. Vênus traz prazer nas rotinas e carinho nos pequenos gestos. Mercúrio motiva trocas intelectuais, sendo um bom momento para se aproximar das pessoas. Câncer (21/06 - 22/07)O signo de Câncer pode ter carisma aflorado e encontros afetivos agradáveis. Há espaço para diálogo sobre convivência e organização com quem vive. Um bom momento para unir afeto e sociabilidade. Leão (23/07 - 22/08)O céu indica um período propício para o signo de Leão cuidar do lar e cultivar intimidade. Vênus favorece aconchego, enquanto Mercúrio dinamiza a mente para estudos e conversas criativas. Virgem (23/08 - 22/09)Vênus na área das ideias traz otimismo e criatividade, tornando a comunicação do signo de Virgem leve e agradável. Mercúrio na área financeira eleva a capacidade de planejamento. Há espaço para conversas carinhosas e decisões práticas sobre o futuro. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, Vênus na área material traz prazer e desejo de beleza no ambiente. Mercúrio em seu signo eleva a capacidade de expressão e decisão, mas vale exercitar a ponderação. Escorpião (23/10 - 21/11)O signo de Escorpião pode ter a autoestima e o poder de atração elevados com Vênus em seu signo, favorecendo o autocuidado. Mercúrio estimula a reflexão sobre ajustes necessários, promovendo aproximação e revisão sincera nas relações. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, Vênus na área de crise pede revisão emocional profunda. Mercúrio nas amizades favorece conversas e apoio. Preserve os limites da relação e evite expor intimidades. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, Vênus pode favorecer interações sociais e o prazer nas parcerias. Mercúrio melhora a capacidade de organizar planos e negociar no trabalho. Relações se fortalecem com amizade e compromisso. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, Vênus favorece a criatividade no trabalho, melhorando o desempenho e a imagem. Mercúrio estimula reflexões sobre futuro e propósito. Compartilhar ambições sem cobrança pode fortalecer os relacionamentos. Peixes (19/02 - 20/03)Vênus na área espiritual conecta o signo de Peixes à beleza do mundo, nutrindo a vida. Mercúrio na área íntima contribui para o autoconhecimento e conversas profundas. Há espaço para fortalecer a confiança mútua.