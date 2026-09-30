Áries (21/03 - 19/04)O céu indica relações estimulantes para o signo de Áries, com planos que revitalizam parcerias e quem ama. Preserve a delicadeza no convívio e dê atenção à vida íntima. Há espaço para evitar desencontros afetivos. Touro (20/04 - 20/05)O signo de Touro pode ter desenvoltura nas demandas práticas, com Sol, Lua, Urano e Plutão estimulando soluções criativas. Há chance de versatilizar recursos e fortalecer a segurança. Vale ser criterioso nos gastos, evitando consumismo e buscando equilíbrio. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu indica revitalização de ambições para o signo de Gêmeos, com estímulo a iniciativas. Há espaço para soluções criativas que fortaleçam a segurança nas relações. Vale buscar equilíbrio entre prazer e prudência, evitando vaidade excessiva. Câncer (21/06 - 22/07)O signo de Câncer pode reduzir o ritmo e focar em ações pontuais, resolvendo desafios domésticos. Há espaço para uma aproximação tranquila nas relações. É importante evitar pessimismo, pois há tendência a susceptibilidades e dramas. Leão (23/07 - 22/08)O céu indica estímulo para o signo de Leão nas relações, com articulação de objetivos comuns. Conversas instigantes com o par facilitam acordos, mas preserve a intimidade. Evite intromissões externas devido à quadratura entre Marte e Vênus. Virgem (23/08 - 22/09)O signo de Virgem pode sentir a proatividade elevada, dinamizando projetos e a vida cotidiana. Há chance de inovar nas relações. Vale observar para que orgulho ou reações emocionais não criem distâncias. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um dia de elevação intelectual e espiritual. Nas relações, há espaço para conversas profundas e interesses compartilhados. Vale evitar remoer frustrações e ressentimentos. Escorpião (23/10 - 21/11)O signo de Escorpião pode ter quietude criativa e momentos inspiradores. Atividades culturais enriquecem as conexões, inclusive afetivas. Há chance de o meio social ser desafiador, recomendando cautela com interferências externas nas relações. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu indica sociabilidade e dinamismo para o signo de Sagitário, motivando atividades com pensamento crítico. No amor, há espaço para uma relação mais aberta e comunicativa. É bom ampliar horizontes, mas não negligencie os compromissos. Capricórnio (22/12 - 19/01)O signo de Capricórnio pode dinamizar o cotidiano com mente aberta, graças a Sol, Lua, Urano e Plutão. Há chance de diálogos renovadores nas relações. Evite, contudo, melindres emocionais ou frieza, alerta a quadratura Marte-Vênus. Aquário (20/01 - 18/02)O grande trígono estimula no signo de Aquário leveza, sociabilidade e criatividade nas relações. Há desenvoltura para conciliar interesses e aproveitar o tempo a dois. A tensão entre Marte e Vênus recomenda moderação em gastos impulsivos, especialmente para agradar. Peixes (19/02 - 20/03)O signo de Peixes tem a capacidade de superação em evidência para desafios do dia a dia. Há força para lidar com dificuldades afetivas sem perder o foco na união. O céu pede autocuidado e respeito aos próprios limites.