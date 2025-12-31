Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica que suas ambições profissionais ganham força com a presença do Sol, Vênus e Marte na área do trabalho. A chegada de Mercúrio nesse campo também contribui para que você se destaque com confiança e otimismo. A produtividade se eleva, oferecendo um elevado padrão de vida. Touro (20/04 - 20/05)O céu para o signo de Touro indica a expansão de desejos e confiança para valorizar habilidades e iniciar 2026. Um cruzamento entre Sol, Vênus e Marte sugere um caminho confiante e de desenvolvimento pessoal. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica um despertar do magnetismo pessoal, favorecendo conexões verdadeiras. Conversas significativas podem surgir, facilitando compreensão e compartilhamento de planos. Acordos estão a seu favor. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica um dia de fortalecimento nos relacionamentos, com diálogo e parcerias conscientes em destaque. Sol, Vênus e Marte apontam para a possibilidade de união e cumplicidade. Leão (23/07 - 22/08)O início de ano indica potencial para equilibrar autocuidado e organização diária para o signo de Leão. A dica é engajar quem convive com você nesse ritmo, já que há uma tendência para um diálogo mais eficaz. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica que o primeiro dia do ano pode ser marcado pela socialização, graças à atmosfera otimista promovida pelo Sol, Vênus e Marte na área social. Seu charme pode estar em evidência, além de uma comunicação clara. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um dia acolhedor, ideal para aproveitar encontros em casa e espaços íntimos graças ao Sol, Vênus e Marte na área doméstica. A comunicação se mostra eficaz com a entrada de Mercúrio na mesma área. Escorpião (23/10 - 21/11)O céu indica que para o signo de Escorpião, esta quinta-feira marca um novo começo com comunicações afiadas, compartilhamento de metas e interações intensas. Pode ser um bom momento para buscar relações mais próximas e harmoniosas. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu sinaliza elevação de autovalorização para o signo de Sagitário nesta quinta-feira. Uma chance para explorar desejos e necessidades com confiança e segurança. Pode ser um bom momento para reorganizar as finanças, enquanto Mercúrio entra em jogo. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica um foco nas metas pessoais e um aumento da autoconfiança, o que pode criar chances de liderança na própria vida. Com Mercúrio ingressando em sua área, o diálogo e trocas intelectuais devem se intensificar. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, este início de 2026 pode ser um bom momento para descansar e reavaliar suas estratégias face aos desafios, com o Sol, Vênus e Marte indicando reflexão na área de crise. Mercúrio na mesma área traz percepção aguçada. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica possíveis momentos agradáveis e unidos com a sua rede de contatos nesta virada de ano, graças ao conjunto Sol, Vênus e Marte na área das amizades.