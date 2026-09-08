Áries (21/03 - 19/04)O signo de Áries tem charme e afeto favorecidos, com momentos prazerosos. Evite decisões impulsivas ou negligenciar responsabilidades, mantendo o equilíbrio. Touro (20/04 - 20/05)O céu para o signo de Touro favorece bem-estar e harmonia na rotina e nas relações. É importante ter cautela com gastos não planejados e evitar decisões bruscas. Um diálogo franco é preferível para a segurança mútua. Gêmeos (21/05 - 20/06)A criatividade do signo de Gêmeos ganha impulso, favorecendo trocas divertidas e bom humor. Há chance de imprevistos domésticos e necessidade de liberdade. Vale evitar radicalismos e reagir com flexibilidade. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica um lar agradável e criatividade nas demandas. Atenção a conversas sensíveis; procure serenidade para não dramatizar. Há espaço para acolhimento nas relações. Leão (23/07 - 22/08)O sêxtil entre Lua e Vênus promove fruição afetiva e cultural para o signo de Leão, favorecendo carinho e conversas agradáveis. Evite disputas de poder e reações por orgulho, pois a quadratura Lua-Urano pede cuidado. Virgem (23/08 - 22/09)A conexão entre Lua e Vênus pode ligar conforto material e bem-estar para o signo de Virgem. Evite gastos excessivos ou decisões impulsivas para suprir ansiedade. A atenção deve ser com os desafios profissionais. Libra (23/09 - 22/10)O signo de Libra pode buscar estímulos afetivos e criativos. Lua e Vênus favorecem o romance, mas a tensão com Urano pede atenção a imprevistos. Evite reações desproporcionais diante de mudanças súbitas. Escorpião (23/10 - 21/11)O signo de Escorpião pode zelar pelo bem-estar emocional e resolver pendências com criatividade. Nas relações, vale preservar a privacidade para lidar com assuntos íntimos, evitando interferências externas para manter a tranquilidade. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, Lua e Vênus indicam bem-estar em interações sociais. Mas a Lua na área profissional pode trazer estresse com Urano; evite descarregar tensões no relacionamento e decisões precipitadas. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, a criatividade favorece a gestão de recursos materiais e financeiros. Evitar excessos e revisar hábitos do dia a dia pode melhorar a convivência. Aquário (20/01 - 18/02)O signo de Aquário pode valorizar companhias com interesses e valores compartilhados. O romantismo é favorecido, trazendo um dia prazeroso. Vale ter cuidado para não absorver conflitos externos ou dramas de outras pessoas nas relações. Peixes (19/02 - 20/03)A vida privada pode ser prazerosa com Lua e Vênus, com dedicação aos afetos. Para o signo de Peixes, há espaço para intimidade e carinho. Vale ter moderação em conflitos interpessoais, evitando embates.