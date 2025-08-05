Áries (21/03 - 19/04)Marte na área de relacionamentos favorece parcerias em torno de objetivos em comum. No entanto, sua tensão com Netuno e Saturno pede cautela. Evite se deixar levar por conflitos, buscando compreender os diferentes pontos de vista. Priorize a empatia e o diálogo para construir acordos sólidos. Touro (20/04 - 20/05)Sua disposição para lidar com a rotina se eleva com a presença de Marte no setor do cotidiano, despertando um senso estratégico para transformar desafios em oportunidades. Evite agir por impulso e procure refletir com calma antes de tomar decisões relevantes, evitando riscos desnecessários. Gêmeos (21/05 - 20/06)Marte no setor social estimula sua conexão com os grupos, ao mesmo tempo em que acentua tensões ligadas às transformações do coletivo, visto a tensão com Plutão. Procure agir com diplomacia, demonstrando abertura para evitar conflitos. Câncer (21/06 - 22/07)Sua atitude fica mais proativa e estratégica frente as exigências da vida privada. No entanto, evite assumir uma postura autoritária com as pessoas ao seu redor. A diplomacia e o cuidado ao se posicionar podem ajudar a manter um ambiente mais harmônico, pois Marte entra em tensão com Saturno e Netuno. Leão (23/07 - 22/08)Sua comunicação se torna mais assertiva com a presença de Marte na área comunicativa, favorecendo a defesa de ideias capazes de estimular mudanças significativas na coletividade. No entanto, evite impor suas opiniões, sabendo ouvir e respeitar o espaço alheio, devido à tensão entre Marte, Saturno e Netuno. Virgem (23/08 - 22/09)Marte no setor material favorece conquistas ligadas ao trabalho e às finança, com atitudes estratégicas. No entanto, procure avaliar melhor os riscos e evite agir por impulso, sobretudo se houver a chance de prejuízos que comprometam suas finanças. Libra (23/09 - 22/10)Marte em seu signo fortalece sua capacidade de ação e persuasão, além de favorecer a liderança. Evite posturas autoritárias que possam comprometer suas relações, mantendo o diálogo aberto e respeitando diferentes opiniões. Escorpião (23/10 - 21/11)Marte na área de crise destaca sua força de vontade e capacidade estratégica, impulsionando você a assumir o controle das situações para superar os desafios. No entanto, procure não se deixar levar pelo imediatismo e reconheça a importância de saber esperar quando necessário. Sagitário (22/11 - 21/12)Marte na área de amizades fortalece sua ligação com o coletivo, favorecendo conexões sinceras e trocas constantes. Porém, é importante manter limites claros. Saiba preservar seus próprios interesses e sua individualidade, pois Marte está em tensão com Saturno e Netuno. Capricórnio (22/12 - 19/01)Marte no setor profissional, se harmoniza com Plutão favorecendo suas ambições e capacidade de organização, tornando os objetivos mais claros. Respeite seu ritmo e os limites do corpo para não sobrecarregar demais sua saúde física e mental. Aquário (20/01 - 18/02)Marte na área espiritual fortalece seus ideais de vida e desperta disposição para defendê-los com firmeza, enquanto você também busca maneiras de transformar a própria trajetória. Mas tenha cuidado para que sua postura assertiva não seja interpretada como autoritária pelas pessoas ao seu redor. Peixes (19/02 - 20/03)Marte em harmonia com Plutão eleva sua intuição e sua habilidade para lidar com situações desafiadoras. Aproveite para agir com estratégia. No entanto, evite comprometer seu orçamento com gastos impulsivos ou promessas que não pode cumprir.