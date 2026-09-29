Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, Mercúrio favorece autoanálise e percepção profunda das emoções. Conversas podem ficar intensas, mas Vênus ajuda nos acordos. Vale evitar investigar excessivamente as relações afetivas. Touro (20/04 - 20/05)O signo de Touro pode ter Mercúrio nos relacionamentos, favorecendo comunicação atenta e harmoniosa, com conversas afetuosas pela conjunção com Vênus. Há espaço para trocas culturais. Vale evitar disputas de poder, sinalizadas por Marte e Plutão. Gêmeos (21/05 - 20/06)A capacidade de organização do signo de Gêmeos está apurada, favorecendo aprimorar processos de trabalho. Há espaço para uma convivência mais harmoniosa nas relações. Vale estabelecer estratégias para os desafios e evitar pressionar pessoas. Câncer (21/06 - 22/07)O signo de Câncer pode sentir mais prazer pela vida com atividades sociais e culturais. As conversas se mostram estimulantes e prazerosas. Contudo, há chance de conflitos em grupo, pedindo diplomacia para preservar a sintonia das relações. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica mais organização no cotidiano doméstico e diálogo harmonioso na convivência. Mercúrio e Vênus favorecem acordos leves, mas quadraturas com Marte e Plutão pedem reflexão. Imprevistos podem surgir; evite reações impulsivas. Virgem (23/08 - 22/09)O signo de Virgem pode ter processos mentais e diálogos intensificados hoje. Há espaço para ser mais receptivo e conciliador. Vale controlar reações dramáticas e perguntar antes de presumir intenções. Libra (23/09 - 22/10)O signo de Libra pode ter foco em finanças e questões práticas, com Mercúrio estimulando a economia criativa. Em relações, há chance de disputas por controle ou dinheiro. Vale aprimorar a capacidade de negociação. Escorpião (23/10 - 21/11)O signo de Escorpião pode ter raciocínio apurado e comunicação articulada com Mercúrio em seu signo, favorecendo a harmonia. Em desafios domésticos, evite reações explosivas. Nas relações, não teste sentimentos com palavras. Sagitário (22/11 - 21/12)O signo de Sagitário pode ter uma postura mais racional para os desafios, ajudando a encontrar a raiz dos problemas. É fundamental manter o otimismo e evitar que as tensões tragam pessimismo sobre o futuro nas relações. Capricórnio (22/12 - 19/01)O signo de Capricórnio pode ter conexões sociais estimulantes com Mercúrio e Vênus nas amizades. Há espaço para comunicação aberta e discussões ricas. Contudo, mantenha a diplomacia diante de tensões com Marte e Plutão. Aquário (20/01 - 18/02)Mercúrio na área de trabalho impulsiona a capacidade do signo de Aquário de estruturar projetos e articular ideias. A conjunção com Vênus favorece negociações harmoniosas. Há alerta de tensões com Marte e Plutão para evitar disputas de poder nas relações. Vale buscar parcerias justas. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu amplia a visão sobre planos e novas experiências, favorecendo conversas inspiradoras. Vale ter prudência com decisões ousadas ou ao sair da rotina. Nas relações, é preciso que ambos se sintam seguros.