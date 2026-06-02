Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica uma potencialização dos recursos e do poder de iniciativa em ações concretas na área profissional. Mas fique atento, busque equilíbrio para que suas ambições não interfiram no bem-estar familiar. Touro (20/04 - 20/05)O céu sinaliza que o signo de Touro pode ter um dia de reflexão interior e fortalecimento pessoal, favorecendo a expansão de horizontes. Cuidado com a vaidade pode ser necessário. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica emoções intensas. É possível que busque conexões humanas autênticas, mas tenha cuidado com desentendimentos gerados por excesso de vaidade. Seu senso estratégico pode ficar mais apurado, facilitando o gerenciamento de desafios. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica que as parcerias ganham maior foco hoje. Esta fase pode ser ideal para interações, mas se liberte de expectativas altas conforme a situação com Vênus e Júpiter. Seja camarada e ajude especialmente quando se trata de objetivos conjuntos. Leão (23/07 - 22/08)Signo de Leão, o céu indica a elevação da sua disposição, contribuindo para sua produtividade. Há desafios a serem enfrentados, exigindo equilíbrio emocional. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica uma vontade de pertencer e colaborar com a comunidade. No que tange a conflitos pessoais, é importante ter cautela e evitar atritos, especialmente com amigos. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica uma maior busca por conforto na área familiar, abrindo a oportunidade para uma postura mais ativa na gestão do lar e nas relações próximas. Cuidado para não permitir que o excesso de trabalho afete seu equilíbrio emocional. Escorpião (23/10 - 21/11)A quarta-feira para o signo de Escorpião indica um acréscimo na autoconfiança, que motivará ações conjuntas principalmente para atingir metas comuns. Fique atento a mudanças repentinas, uma vez que podem desviar você do caminho. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu indica que para o signo de Sagitário, há uma crescente necessidade de conforto e prazeres que o material pode oferecer. Fique atento para não colocar a estabilidade financeira em risco por impulso consumista. Busque aproveitar os recursos disponíveis de forma otimizada, principalmente na área cotidiana. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o dia sugere um estado emocional mais sensível devido à Lua em seu signo. O céu indica possíveis desafios ao lidar com conflitos de relacionamento, assim seria interessante buscar o equilíbrio entre necessidades individuais e coletivas. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o clima emocional do dia tem altos e baixos, gerando um certo adiamento sobretudo quando se deparam com desafios do cotidiano, em meio à oposição de Vênus e Júpiter. Uma abordagem prática para as tarefas do dia e a poção certa para isto, alimentada pela formação positiva com Marte na área familiar. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica maior busca por interações grupais e necessidade de ser bem acolhido. A expressão autêntica pode animar as vivências, considerando Marte na área comunicativa. Porém, cuidados com reações emocionais excessivas à desafios são apontados por Vênus e Júpiter na área social.