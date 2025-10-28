Áries (21/03 - 19/04)No signo de Áries, o céu indica que a Lua Crescente, em encontro com Plutão e Urano, amplia a percepção das pessoas e a valorização da diversidade. No entanto, a tendência é de desafios na área íntima. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica maior envolvimento no trabalho, valorização pessoal e desejo de conquista. Cuidado para que o individualismo não prejudique suas parcerias. No amor, adote posturas mais sensatas e evite o orgulho para resolver problemas cotidianos. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica um forte desejo de crescimento, motivado por suas capacidades. A Lua Crescente na área espiritual forma um trígono com Plutão e Urano, mas fique atento às responsabilidades diárias. No amor, seja natural e incisivo para fortalecer a relação. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica uma necessidade de mudança hoje. As ambições poderão ser acompanhadas de ideias audaciosas, mas é importante amadurecer e planejar bem antes de realizar algo. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu sugere um impacto positivo nos grupos, fomentando suas ambições. No ambiente doméstico, ponderar conflitos antes de inovar é a indicação. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica desenvoltura na gestão de rotinas, potencializando mudanças positivas. Atente-se ao consenso coletivo. Libra (23/09 - 22/10)Signo de Libra, há tendência para valorizar mais o lado prazeroso da vida, principalmente nas interações sociais. Pode haver experiências que ampliem sua percepção do mundo. É um bom momento para organizar o orçamento e evitar gastos desnecessários. Escorpião (23/10 - 21/11)O céu indica para o signo de Escorpião um grande potencial para melhorar a rotina da casa com novidades. Apenas lembra de não assumir mais do que pode. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica uma busca por conhecimento a ser expandida, graças à Lua Crescente. Hoje pode ser um bom momento para exercer um pensamento crítico e transformador. Está na hora de se envolver mais em suas conexões afetivas, pois o céu aponta conflitos na vida amorosa. Ser cuidadoso com seus desafios íntimos é uma dica importante do dia. Capricórnio (22/12 - 19/01)O céu de hoje indica uma renovação no modo do signo de Capricórnio lidar com dinheiro, motivando você a explorar fontes diferentes de renda. No entanto, tenha cuidado para não deixar a ambição afetar sua vida pessoal. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, a quarta-feira é um dia propício para mudanças positivas, indicado pelo encontro da Lua Crescente com Plutão em seu signo e conexões com Urano. Na área profissional, é aconselhável ter cautela e evitar ações extremas. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, a Lua Crescente indica uma mudança de postura diante dos desafios, transformando-os em oportunidades. Riscos precisam de planejamento para evitar falhas. No amor, a prioridade é o romantismo.