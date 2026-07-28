Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu aponta que pode haver certa tensão e possíveis conflitos na área das amizades. Pode ser um bom momento para diminuir a exposição pública e adotar uma postura mais discreta. Recomenda-se evitar polêmicas. Amorosamente, é hora de ter calma e encarar os contratempos com coragem. A situação a dois pode oferecer a chance de rejuvenescer os sentimentos e o convívio com o ser amado. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu aponta que o ambiente de trabalho pode apresentar instabilidades. Portanto, atenção aos fatores que geram estresses e tente diminuí-los. Separar questões familiares dos assuntos profissionais se mostra essencial nesse período. No amor, há indícios de que é hora de olhar para seus sentimentos e tratá-los, assim como a relação, com o respeito necessário. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica que pode haver dilemas no cotidiano que jogam dúvidas em seus projetos e balançam a autoconfiança. Mantenha-se fiel aos seus princípios, mas esteja aberto a adaptações. Na relação afetiva, as chances de equilíbrio aumentam. Cuidado com posturas equivocadas e tenha prudência com questões amorosas. Refletir sobre atitudes de amor é possível. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica desafios emergindo na área íntima com a Lua Cheia unindo-se a Plutão, e sob tensão com Sol e Júpiter. Pode ser necessário reavaliar prioridades e ajustes para evitar prejuízos de longo prazo. Esteja aberto ao diálogo. Na vida amorosa, ser mais cuidadoso com o afeto pode trazer equilíbrio. A Lua pode realçar certos atritos, então evite discussões desnecessárias e encare seu relacionamento com mais calma e compromisso. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, a Lua Cheia em conjunção com Plutão indica que pode ser necessário cultivar diplomacia na convivência com outros, aproveite para cuidar do seu bem-estar familiar. No amor, agora é um bom momento para valorizar seu relacionamento, dedicar tempo e tomar decisões que beneficiem o convívio com seu parceiro. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica uma possível instabilidade emocional e física nesta quarta-feira (29/07). O encontro de Lua e Plutão na área da saúde sugere um potencial estresse que pode acabar em fadiga. Atenção ao autocuidado é necessário. Na vida amorosa, o momento pede atenção às necessidades emocionais e manutenção do envolvimento afetivo, mesmo que a situação inicial pareça desafiadora. Libra (23/09 - 22/10)A quarta-feira indica um turbilhão emocional para o signo de Libra. É um bom momento para cuidar da saúde mental e diminuir o estresse. Com Lua Cheia em uma área social e um encontro com Plutão, a paciência é chave. No amor, o céu aponta para ponderação e sinceridade. Não permita que as adversidades enfraqueçam os sentimentos sinceros. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica que a convivência familiar pode ser mais desafiadora com a Lua Cheia em oposição a Sol e Júpiter nessa área. Busque equilíbrio e capacidade de escuta. No amor, a tendência é a necessidade de postura proativa frente a adversidades. Respire fundo e cuide bem das suas emoções. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica que o poder das palavras está em alta. Podem surgir desacordos, especialmente em temas polêmicos, devido à tensão entre Lua e Plutão na área de comunicação, em oposição a Sol e Júpiter. Busque ponderação antes de expressar opiniões e não permita que estresses externos abalem o seu centramento. No amor, há chance de uma maior sensibilidade com a Lua Cheia. Um empenho em cuidar das emoções pode trazer harmonia ao relacionamento. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica que pode haver um pouco de instabilidade na área financeira, por isso, é importante ter controle sobre o orçamento e não tomar decisões precipitadas. Ao mesmo tempo, há possibilidade de desafios emocionais no romance, então, é um bom momento para focar nas necessidades da relação e manter a calma antes de tomar decisões importantes. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário nesta quarta-feira, o céu indica chances de temperamento exacerbado, podendo refletir negativamente em sua imagem. Cuidado com ações precipitadas, o estresse e a sobrecarga podem atrapalhar seus relacionamentos humano. No amor, é recomendável manter uma atitude firme para preservar a harmonia no convívio romântico, sendo sincero é o principal. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica possíveis flutuações emocionais que podem impactar o pensamento racional, principalmente na área de crises pessoais. Há chance de instabilidade no trabalho e na vida prática. É importante manter o autocontrole. Na esfera amorosa, este pode ser um bom momento para dedicar mais cuidado ao seu envolvimento afetivo. Encare as dificuldades de maneira equilibrada para manter o relacionamento como prioridade.