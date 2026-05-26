Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica desafios na convivência íntima que podem gerar conflitos. Tente propor acordos sobre responsabilidades compartilhadas e questões de interesse geral. Touro (20/04 - 20/05)No signo de Touro, o céu sugere, nesta quarta-feira, cautela nas decisões e nas relações profissionais, há chance de julgamentos prematuros. Zelar pela imagem é recomendado. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica desafios na área financeira, principalmente em relação aos gastos com diversão. Há risco de cair em tentações consumistas, portanto, é essencial agir com cautela e economia. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica possibilidades de conflitos familiares, tornando a rotina complexa. Pense em flexibilidade e generosidade para superar esses obstáculos. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica necessidade de expandir o pensamento e buscar novas perspectivas. Abrir-se para diálogos e aceitar ajuda dos outros pode facilitar sua rotina, evitando sobrecarga. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica que pode haver tensão na área material e nas amizades. Há chance de gastos com o social se tornarem excessivos e a confiança ser questionada se compromissos não forem cumpridos. Seja útil, mas sem sobrecarregar-se. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, pode ser um bom momento para avaliar a satisfação com a carreira, já que há chance de enfrentar desafios e insatisfação na área profissional. Mantenha calma e honre seus compromissos. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião na quarta-feira, o céu indica que a área de crise e a espiritual estão em tensão. Há possibilidade de questionamentos referentes à carreira, sendo importante não tomar decisões agora. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica desconforto social, levando a um sentimento de isolamento. Pode ser um bom momento para refletir sobre o caminho da sua vida, mas procure não se afastar dos entes queridos. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, a quarta-feira traz chances de desafios no ambiente profissional, especialmente em relação ao trato com colegas. Mantenha o profissionalismo e a maturidade. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica risco de esgotamento mental, por excesso de preocupações. Ótimo momento para focar em autocuidado e fortalecer hábitos saudáveis. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que conciliar interesses pessoais e comunitários pode ser um desafio, mas necessário. Moderar sua presença online e evitar conflitos ideológicos também é uma boa dica.