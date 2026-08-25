Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica uma chance de magnetismo pessoal em alta, favorecendo estabelecer contatos mais ricos culturalmente. Porém, é necessário cautela com gastos e evite misturar dinheiro e amizade. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica um dia favorável para se dedicar às metas profissionais com criatividade. Pode ser uma boa chance de fortalecer sua imagem no trabalho. Na vida a dois, o potencial é de convivência mais prazerosa. Lembre-se de preservar a intimidade. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, a quarta-feira traz o estímulo à mudanças de rotina que promovem sua satisfação e bem-estar. No entanto, a tendência é que possíveis adiamentos possam resultar em acumulo de tarefas. A dica é estabelecer prioridades e não deixar que pequenas obrigações se acumulem. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica um momento de laços emocionais fortalecidos, graças à harmonia entre a Lua, Vênus e Urano. Isso pode render momentos únicos de intimidade e cumplicidade. No entanto, é um bom momento para atenção redobrada nas decisões ligadas ao patrimônio e finanças, evitando surpresas desagradáveis. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um possível enriquecimento da vida amorosa, graças a interações mais estimulantes. Todavia, manter a privacidade pode ser essencial para evitar exposição excessiva. Seja criterioso. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, a harmonia entre Lua, Vênus e Urano sugere um dia mais descontraído e acolhedor na rotina. Isso pode favorecer demonstrações de carinho e entendimento mútuo com quem convive. Entretanto, atenção: o céu indica que é importante equilibrar prazeres e deveres, já que a Lua se opõe a Júpiter. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica que pode haver um dia mais descontraído e generoso no trato com pessoas, graças à Lua em harmonia com Vênus e Urano. Porém, a oposição lunar com Júpiter sugere um cuidado com a privacidade e equilíbrio financeiro. É momento de valorizar os interesses coletivos, sem desfavorecer os pessoais. Escorpião (23/10 - 21/11)O céu indica para o signo de Escorpião um dia positivo para a convivência familiar, com chances de estreitar laços e desfrutar a companhia dos entes queridos. Contudo, a gestão dos desafios cotidianos pode exigir um olhar mais analítico. Encare com calma e busque acordos equilibrados. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu sugere uma fase de grande criatividade, com chance de soluções inovadoras vindo à tona, sobretudo quando se trata de relacionamentos. No entanto, pode ser um bom momento para manter a discrição sobre questões pessoais e se resguardar quanto à exposição da vida amorosa. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica hoje um momento favorável para investir em prazeres pessoais, conforme Lua, Vênus e Urano se harmonizam. Dicas de conforto e segurança para o casal podem surgir. Contudo, convém frear impulsos consumistas e definir limites claros nos gastos, já que a Lua e Júpiter se opõem. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica um dia de espontaneidade e leveza nos relacionamentos graças à harmonia da Lua com Vênus e Urano. A criatividade pode estar em alta e auxiliar na adaptação a variadas situações. Busque maneiras diferentes de usar recursos e lembre-se apenas de não assumir mais responsabilidades do que o necessário. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que a Lua, ao estabelecer conexões positivas com Vênus e Urano, pode trazer uma fase de fortalecimento interior e confiança nos desafios. Fique atento: a Lua em oposição a Júpiter sinaliza a necessidade de reajustar seus planos conforme os obstáculos que surgirem.