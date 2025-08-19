Áries (21/03 - 19/04)A Lua se une a Vênus e Mercúrio no campo familiar e social, fortalecendo seu senso de comunidade e estimulando o prazer em ações coletivas. Aproveite essa energia para contribuir com causas coletivas, mas sem abrir mão das próprias necessidades. Touro (20/04 - 20/05)O encontro da Lua com Vênus e Mercúrio no eixo comunicativo e familiar fortalece a cumplicidade nas suas relações. A tendência é que você tenha trocas empáticas e faça acordos ligados aos interesses do coletivo. As mudanças precisam ser encaradas com maturidade, como alerta Plutão. Gêmeos (21/05 - 20/06)Sua habilidade de conciliar deveres e criatividade transforma tarefas cotidianas em oportunidades. É importante encarar os desafios com resiliência, como alerta a tensão com Plutão. Câncer (21/06 - 22/07)A união entre a Lua, Vênus e Mercúrio eleva sua autoconfiança e segurança para perseguir suas ambições. O amor próprio orienta suas decisões, trazendo uma consciência mais clara sobre suas possibilidades e limitações. Leão (23/07 - 22/08)A Lua transita entre a área de crise e seu signo, favorecendo a libertação de padrões emocionais e incentivando uma postura realista diante da vida. Comprometa-se com a própria felicidade e amadureça com os desafios. Virgem (23/08 - 22/09)O cuidado com o bem-estar de outras pessoas aos poucos se transforma em autocuidado, já que a Lua transita entre a casa das amizades e a de crise, junto a Vênus e Mercúrio. Use esse momento para reavaliar suas prioridades e traçar objetivos alinhados ao seu equilíbrio emocional e físico. Libra (23/09 - 22/10)Este é um dia propício para colaborações inovadoras com objetivos comuns, ampliando seu círculo de confiança. Estabeleça acordos com diplomacia, como sugere a tensão associada a Plutão. Escorpião (23/10 - 21/11)A Lua se une a Vênus e Mercúrio, marcando um momento de amadurecimento profissional que apoia decisões alinhadas às suas metas. Busque conciliar vida familiar e carreira, como alerta a tensão de Plutão. Sagitário (22/11 - 21/12)A Lua encontra Vênus e Mercúrio e se harmoniza com Saturno e Netuno favorecendo vínculos maduros e uma postura mais confiante diante da vida. Invista em sua capacidade de dialogar e agir com diplomacia. Capricórnio (22/12 - 19/01)As parcerias se fortalecem com maior cumplicidade, junto ao amadurecimento coletivo sobre assuntos de interesse mútuo. É hora de aperfeiçoar sua relação com o dinheiro, como alerta a tensão formada por Plutão. Aquário (20/01 - 18/02)A harmonia entre Lua, Vênus e Mercúrio favorece a compreensão e cooperação nas relações do cotidiano, facilitando a convivência e a organização prática da rotina. No entanto, é importante preservar sua individualidade, como alerta a tensão com Plutão. Peixes (19/02 - 20/03)Sensibilidade e objetividade se equilibram na relação com grupos e na organização das tarefas, com o encontro da Lua com Vênus e Mercúrio entre os setores social e das rotinas. Conciliar interesses individuais e coletivos será essencial.