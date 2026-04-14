Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica que estruturar os pensamentos pode ser um grande trunfo, e é um bom momento para planejar e agir estrategicamente. Touro (20/04 - 20/05)O céu ajuda o signo de Touro a ter consciência dos desafios e uma análise precisa para agir estrategicamente. Com Mercúrio entrando na área de crise e encontrando Marte, Saturno, Netuno e a Lua, é bom valorizar o amadurecimento que os desafios oferecem. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu aponta um elevado senso de coletividade e comunicação, ideal para uma colaboração eficaz com grupos. Inspire parcerias com sua liderança. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica forte impulso na área profissional, com possibilidade de avanços nos objetivos. Pode ser um bom momento para elaborar estratégias e ponderar decisões, minimizando riscos. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica possibilidades de expansão da consciência e aprendizado, graças à conjunção de Mercúrio com Marte, Saturno, Netuno e Lua na área espiritual. Pode ser um bom momento para focar em interesses de longo prazo, evitando debates superficiais. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um momento propício para introspecção e autoconhecimento. É uma boa hora para criar estratégias para enfrentar desafios e montar estruturas sólidas em sua vida. Há uma apuração na capacidade analítica durante esse ciclo. Libra (23/09 - 22/10)Signo de Libra, o céu indica que será uma boa fase para focar em seus grupos de interesse, com Mercúrio dando suporte para a articulação de estratégias para projetos de curto a longo prazos, já que este astro encontra Marte, Saturno, Netuno e a Lua na área dos relacionamentos. Valorize o comprometimento com quem vive ao seu redor. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um momento de intenso planejamento das rotinas. Isso pode potencializar a eficiência no trabalho e no dia a dia. É um bom momento para traçar estratégias com parceiros diante de desafios. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica que suas habilidades de comunicação serão realçadas, favorecendo interações produtivas e enriquecedoras. Aproveite para fortalecer suas redes e aprender com os outros. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma conexão mental intensa com o seu lar e suas raízes, potencialmente melhorando a gestão das atividades domésticas e fortalecendo vínculos. Além disso, há a possibilidade de maior reflexão, que pode resultar em um amadurecimento e fortalecimento interior. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica que há uma oportunidade de expressar suas ideias com confiança. É um bom momento para articular projetos coletivos com habilidade, pois Mercúrio, Marte, Saturno, Netuno e a Lua estabelecem um cenário propício. Estudar pode gerar aprendizado valioso. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu sinaliza um bom momento para focar no planejamento estratégico e na gestão do cotidiano. Marte, Saturno, Netuno, Mercúrio e a Lua apontam chances de sucesso na área material. Busque estruturar melhor seu patrimônio e investimentos.