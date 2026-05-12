Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um dia propício para introspecção e planejamento. É uma chance para focar em seus objetivos e prioridades futuras. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica que a união entre Lua, Netuno e Saturno na área de crise reforça sua habilidade de reflexão interna, auxiliando a combinar racionalidade e intuição para lidar de forma eficaz com as adversidades e definir objetivos ajustados com a realidade. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica maior envolvimento com os interesses comuns em suas redes de amizades, o que pode facilitar acordos e negociações. Todavia, é importante não se posicionar em conflitos por causa de pressões externas. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica uma oportunidade de crescimento profissional, com aprimoramento na área de atuação. Lembre-se de alinhar suas metas com a rotina familiar. Leão (23/07 - 22/08)No céu, a conjunção entre Lua, Netuno e Saturno indica um momento de amadurecimento para o signo de Leão, que pode revisitar seus objetivos de vida e traçar metas alinhadas a suas vocações. Além disso, a disposição diplomática será favorecida, ao invés da postura combativa. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um momento propício para mergulhos emocionais profundos e autoconhecimento, o que pode ajudar na libertação de padrões prejudiciais. Encare os desafios interpessoais com diálogo e evite conflitos desnecessários. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu sugere uma fase de mais compreensão em seus relacionamentos, favorecendo acordos. É uma boa oportunidade para lidar com situações de estresse com calma. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um momento de aprimorar as rotinas com responsabilidade e disciplina, sem perder a sensibilidade. Assim, é crucial não se sobrecarregar e cuidar da saúde. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica uma fase de fortalecimento nos laços de amizade. Em suas relações sociais, pode ser um bom momento para evitar exposições desnecessárias. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, esta quarta-feira indica um foco maior nas tarefas domésticas e no conforto do lar. Há chances de sentir uma maior dedicação ao bem-estar das pessoas mais próximas. É importante se organizar para evitar sobrecarga. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o encontro entre Lua, Netuno e Saturno na área das ideias pode trazer mais equilíbrio entre pensamentos racionais e intuitivos, possibilitando uma compreensão mais clara e eficiente de situações. Esteja atento aos conflitos interpessoais e cultive diplomacia. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que é um bom momento para ter consciência das necessidades práticas e financeiras, agindo de maneira racional e disciplinada na gestão de recursos. O contexto favorece acordos, evitando conflitos.