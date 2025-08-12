Áries (21/03 - 19/04)Os laços mais próximos ficam fragilizados com a Lua em tensão com Vênus e Júpiter, pedindo mais gentileza na convivência e respeito ao espaço alheio. Cultivar momentos prazerosos pode ajudar a aliviar o peso da rotina. Touro (20/04 - 20/05)Dificuldades para lidar com contratempos podem gerar reações emocionais que comprometem sua imagem. O acolhimento no ambiente familiar ajuda a recuperar o equilíbrio, visto a harmonia entre o Sol e a Lua. Gêmeos (21/05 - 20/06)Com a Lua na área das amizades, seu lado acolhedor e solidário se destaca. No entanto, é importante impor limites para não comprometer sua estabilidade financeira. Sol e Lua em harmonia favorecem trocas culturais, inclusive nas redes virtuais. Câncer (21/06 - 22/07)Frustrações no trabalho podem ganhar força com a tensão entre Lua, Vênus e Júpiter, causando atrasos e atitudes exageradas que prejudicam sua imagem. Dedicar-se às tarefas do dia a dia pode ser uma boa maneira de manter o equilíbrio e seguir com foco. Leão (23/07 - 22/08)O dia favorece a busca por crescimento pessoal, com base em seus princípios e na sua identidade. Tente encarar os desafios com objetividade e racionalidade, pois a carga emocional elevada pode trazer desgastes. Virgem (23/08 - 22/09)A harmonia entre Sol e Lua ajuda a manter o equilíbrio emocional mesmo diante dos desafios, ajudando a encontrar saídas viáveis. Evite se deixar levar pela instabilidade alheia, pois isso pode tornar os obstáculos ainda mais difíceis de contornar. Libra (23/09 - 22/10)Os relacionamentos pedem atenção especial, despertando sua empatia e habilidade social. No trabalho, evite se envolver em disputas e preserve sua reputação com atitudes equilibradas, priorizando o que é relevante para a harmonia das relações. Escorpião (23/10 - 21/11)Sua postura fica mais disposta, favorecendo a gestão das rotinas. Dificuldades podem surgir e exigir controle emocional. Por isso, priorize o autocuidado e se permita fazer pausas que ajudem a manter o bem-estar diante das exigências. Sagitário (22/11 - 21/12)Prazeres cotidianos ganham espaço com a Lua em harmonia com o Sol, permitindo bons momentos com pessoas queridas. Porém, evite se expor demais e preserve sua privacidade. Controle os gastos para evitar desequilíbrios. Capricórnio (22/12 - 19/01)Você busca mais tranquilidade com a Lua em harmonia com o Sol, favorecendo o bem-estar e a organização do lar. Conflitos podem surgir, por isso, é importante manter uma postura flexível e ponderada para lidar com as tensões de forma respeitosa e equilibrada. Aquário (20/01 - 18/02)Sua comunicação ganha força e confiança, contribuindo para sua imagem pública. No meio íntimo, no entanto, é importante ter cautela ao expressar sentimentos e insatisfações. Evite expor suas frustrações de forma impulsiva. Peixes (19/02 - 20/03)Com a Lua em tensão com Vênus e Júpiter no setor financeiro, é preciso cuidado com o consumismo como forma de compensar frustrações. Isso pode colocar as finanças em risco. Voltar-se para a gestão da rotina ajuda a restaurar o equilíbrio e fortalecer sua autoconfiança.