Áries (21/03 - 19/04)Signo de Áries, a quarta-feira traz um momento para repensar suas relações com grupos. O céu indica uma chance de se libertar de situações desequilibradas na área social. No entanto, aja com calma e evite confrontos desnecessários. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica que este pode ser um bom momento para fortalecer-se pessoalmente e ajustar relações familiares, chegando a um novo entendimento dos desafios a enfrentar. Na área social, pode haver tensões, evite sair da zona de conforto. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica a necessidade de lapidar a comunicação e conceitos com paciência e diplomacia. Evite embates desnecessários, principalmente no âmbito familiar. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica a necessidade de revisar os aspectos materiais da vida. É tempo de se ajustar a restrições financeiras e resolver pendências humanas com diplomacia. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica uma oportunidade de desenvolvimento pessoal, ao lidar com desafios no trabalho e na família. Há chances de que questões financeiras exijam prudência. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem nesta quarta-feira, o céu indica que introspecção poderá ajudar a lidar com dilemas internos e eliminar atitudes que impeçam seu crescimento, de acordo com a Lua Minguante na área de crises. No entanto, evite tomar ações precipitadas ao confrontar situações, com a Lua em tensão com Mercúrio, Marte e Urano. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica a necessidade de reavaliação das conexões sociais, apontando possíveis melhorias na qualidade das interações e liberação de vínculos não saudáveis. Mantenha-se emocionalmente reservado e evite atitudes radicais, já que há indícios de estresse na área de crise. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, esta quarta pode trazer momentos de desafio na carreira. Há chances para correções e ajustes na área profissional com a Lua Minguante tensionada ao Sol. Mantenha um bom relacionamento com seus parceiros, pois a Lua na área das amizades está tensa com Mercúrio, Marte e Urano. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica um dia de reflexões profundas sobre os rumos da vida. É um bom momento para repensar valores e crenças que podem estar bloqueando o crescimento. Já no trabalho, atenção aos radicalismos, pois há chance de tensões com colegas e superiores. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, há chance de necessidade de ajustes na vida pessoal com a Lua Minguante na área íntima. Isso pode indicar superação de desafios e melhoras no relacionamento com as pessoas e bens. Busque equilíbrio e segurança, já que a Lua tensiona a outros planetas. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica um ambiente propício para reavaliar associações e identificar o que pode ser melhorado. Esteja aberto a evoluções, mas pondere antes de agir, principalmente em assuntos íntimos. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que ajustes e revisões se fazem necessários na área da saúde e rotina diária, o que pode superar certos desafios. Atenção a possíveis desentendimentos na área de relacionamentos, e procure administrar de forma equilibrada as adversidades no amor.