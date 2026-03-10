Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um momento de repouso mental, a fim de diminuir a tensão. Com a Lua Minguante presente na área espiritual, conectada ao Sol e Mercúrio na área de crise, evite decisões precipitadas. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica uma tendência à introspecção com a Lua Minguante na área íntima, favorecendo reflexões e ajudando a encontrar paz interior. Busque equilibrar suas necessidades com as dos outros, já que a Lua em tensão com Mercúrio e o Sol mostra possíveis contrastes interpessoais. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, a quarta-feira aponta para um foco maior em contatos íntimos e na valorização da cumplicidade. Pode ser um bom momento para ajustes que garantam um convívio mais harmonioso. Nas responsabilidades compartilhadas, a diplomacia é a chave. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica que adotar uma rotina moderada pode ser um bom momento para reduzir o estresse e promover o bem-estar. As parcerias do cotidiano pedem mais atenção, mas sem excessos. Leão (23/07 - 22/08)O céu indica que o signo de Leão pode ser mais reservado hoje, dando foco ao universo particular, mesmo que haja convites para socializar. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um bom momento para atenção à vida doméstica e aos relacionamentos. Respeite o espaço dos outros e busque privacidade. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu sugere a importância da discrição na área de comunicação neste dia, permitindo que processos de revisão ocorram sem interferências. A indicação para acordos pacíficos em assuntos cotidianos é forte. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica uma revisão no orçamento e investimentos. Há chance de melhorias nas questões financeiras, com mais organização e controle dos gastos. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica uma chance de diminuir o ritmo e prestar atenção nas próprias necessidades. Pode ser um bom momento para planejar melhor suas ambições e sua rotina diária. Lide com calma com desafios do cotidiano, pois há espaço para conflitos. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, a Lua Minguante indica a necessidade de um recuo para refletir sobre fragilidades na vida. Ainda que não seja o melhor momento para grandes mudanças, ajustes menores podem ser realizados após pensar bem. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica uma diminuição da socialização e um foco maior nos laços íntimos. Procure lidar com possíveis desavenças com diplomacia e evite combinar finanças e relações pessoais. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que a Lua Minguante pode tornar a área profissional propícia para focar nas prioridades e revisar processos. Contudo, é importante não sobrecarregar-se com responsabilidades devido à tensão entre o Sol e Mercúrio.