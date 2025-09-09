Áries (21/03 - 19/04)Lua, Marte e Júpiter seguem em atrito, pedindo equilíbrio na rotina e nos vínculos do dia a dia. A sintonia entre Lua e Vênus ajuda a valorizar a convivência, servindo de apoio diante de tensões. Controle os gastos e evite agir por impulso no setor financeiro. Touro (20/04 - 20/05)O foco segue em reduzir tensões e cultivar bem-estar, já que Lua, Marte e Júpiter continuam em atrito, suavizados pelo encontro entre Lua e Vênus. Busque usar seu senso prático e visão analítica para conduzir tarefas e enfrentar desafios profissionais de forma mais organizada. Gêmeos (21/05 - 20/06)O convívio coletivo tende a gerar impasses devido ao atrito Lua, Marte e Júpiter, elevando riscos de mal-entendidos. Contudo, a parceria da Lua com Vênus favorece gestos solidários e aproximações. Prefira refletir e planejar estratégias antes de agir diante das dificuldades. Câncer (21/06 - 22/07)É importante aliviar pressões no trabalho e priorizar alianças, considerando o atrito entre Lua, Marte e Júpiter. A tensão Lua e Plutão pede cautela ao misturar vida íntima com temas profissionais, a fim de preservar sua energia. Leão (23/07 - 22/08)Os impulsos seguem mais fortes que o raciocínio, já que Lua, Marte e Júpiter ainda se chocam. Porém, a sintonia Lua e Vênus favorece o uso criativo da mente para lidar com as demandas. Evite mudanças apressadas, prefira planejar tudo com calma e clareza. Virgem (23/08 - 22/09)O campo financeiro exige moderação diante do atrito entre Lua, Marte e Júpiter. Controle gastos e use a criatividade para explorar saídas práticas. Situações inesperadas podem surgir ao longo do dia, pedindo análises atentas, pois Lua e Plutão entram em conflito. Libra (23/09 - 22/10)As relações cotidianas atravessam tensões sob o atrito entre Lua, Marte, Júpiter, mas a sintonia afetiva suaviza os impasses em certos momentos. Tente avaliar de modo sereno cada situação, pois a tensão Lua e Plutão pede clareza e cautela antes de tomar qualquer decisão. Escorpião (23/10 - 21/11)Lua, Marte e Júpiter em atrito pedem foco e disciplina com as tarefas, para não gerar desgastes físicos ou emocionais. Cultivar solidariedade ajuda na convivência. Imprevistos podem abalar o equilíbrio no decorrer do dia, devido ao embate entre Lua e Plutão. Sagitário (22/11 - 21/12)Questões coletivas continuam trazendo desafios, já que Lua, Marte e Júpiter seguem em atrito. Seu carisma, porém, ajuda a suavizar tensões no convívio. Algumas ideias ou projetos podem ser questionados por pessoas próximas, pedindo ajustes e novas abordagens. Capricórnio (22/12 - 19/01)A rotina pode seguir exaustiva, pois Lua, Marte e Júpiter estão em conflito, pedindo foco no que é prioridade. O diálogo ajuda a manter bom convívio. Evite riscos com dinheiro, pois a tensão entre Lua e Plutão alerta para gastos que tragam prejuízos maiores. Aquário (20/01 - 18/02)Respostas impulsivas podem comprometer a harmonia e a convivência essenciais para o dia a dia, devido à tensão entre Lua, Marte e Júpiter, ainda que a compreensão e apoio sejam grandes facilitadores. Situações intricadas podem surgir, exigindo discernimento. Peixes (19/02 - 20/03)As questões práticas cotidianas exigem cuidado e planejamento, com a tensão entre Lua, Marte e Júpiter, além de criatividade para maximizar meios e sanar carências monetárias. Mostre equilíbrio emocional e visão tática ante obstáculos.