O período de calor intenso está só começando no Cerrado goiano. Assim como os humanos, os pets também sofrem - e muito - com as altas temperaturas e baixa umidade do ar. É nesse momento que os tutores entram em ação, reforçando a hidratação, evitando a exposição ao sol e prestando atenção aos sinais de que os companheiros de quatro patas podem não estar se sentindo bem. Pensando nisso, algumas dicas e orientações são fundamentais para um guia de sobrevivência dos pets no calor.\nNa creche e hotel para cachorros Ritinha’s House, em Aparecida de Goiânia, a procura pelas aulas de natação aumentam em períodos mais quentes, como o das últimas semanas. “Os ‘doguinhos’ amam a natação. Têm aqueles que não sabem nadar, então nós ensinamos. Somos cautelosos com a segurança e todos nadam de coletes salva-vidas e sempre com monitor acompanhando”, explica Juliana Moreira, 41 anos, proprietária do espaço.