Neste sábado (9), a programação da Globo entra no clima do Dia das Mães desde a manhã, com conteúdos relacionados ao tema no É de Casa. O programa estreia a série Mães, uma produção que leva ao público histórias inspiradoras de mulheres de diferentes regiões do Brasil. No primeiro episódio, apresenta Jandira Figueiredo, de Trancoso (BA), que começou a vida profissional cedo, trabalhando em seringais e se encontrou na cozinha. Mãe de três, foi na força da maternidade que ela encontrou o eixo para criar os filhos, sempre com sorriso no rosto e focando na educação.Já no domingo (10), Dia das Mães, o Viver Sertanejo apresenta uma edição especial. Daniel recebe Fafá de Belém e Lauana Prado para uma conversa sobre maternidade, família e música. As convidadas compartilham histórias pessoais e momentos marcantes de suas trajetórias, além de se encontrarem em apresentações musicais como Meu Disfarce, Nuvem de Lágrimas e Como É Grande o Meu Amor por Você.Ainda no domingo, o Em Família com Eliana dedica sua edição à data com homenagens, encontros familiares e música. A competição musical chega às quartas de final com as famílias Venina, Moreira e Vilas Boas. Entre os convidados estão Evelyn Castro, que participa ao lado do filho Juan e da mãe, Ana Lúcia, e Ticiane Pinheiro, acompanhada da mãe, Helô Pinheiro, a eterna Garota de Ipanema. Os musicais ficam por conta de Aline Barros, que interpreta canções marcantes do gospel, como Ressuscita-me, Jeová Jireh e Sonda-me, Usa-me, com a mãe, Sandra, presente na plateia. A edição reserva ainda surpresas para as convidadas e para a própria Eliana, além de uma visita especial à casa de Aline Wirley e Igor Rickli, no Rio de Janeiro. Encerrando a programação de entretenimento, o Domingão presta homenagem a dona Déa Lúcia e Paulo Gustavo. Luciano Huck antecipa um trecho do espetáculo Meu Filho É um Musical, celebrando a memória do humorista e da icônica dona Hermínia. O programa recebe ainda o rapper Emicida, que apresenta um trabalho dedicado à mãe, a escritora e artista plástica Jacira Roque Oliveira. Na faixa de filmes, no domingo, Temperatura Máxima exibe Minha Mãe É uma Peça 3, em que dona Hermínia enfrenta a gravidez da filha, o noivado do filho e as transformações da família. À noite, o Domingo Maior apresenta Invasão, suspense protagonizado por uma mãe que enfrenta uma série de armadilhas para resgatar os filhos feitos reféns. O Cinemaço encerra a programação com Máfia Mamma – De Repente Criminosa, comédia sobre uma mãe que herda o império mafioso do avô