Desde que foi criada, há uma década, a retrospectiva musical do Spotify se tornou um dos principais tópicos de discussão nas redes sociais durante o fim do ano, firmando-se como um fenômeno cultural durante esse período.\nUsuários do aplicativo compartilham em seus perfis quais foram as músicas e os artistas que mais ouviram, rendendo piadas, memes e algumas polêmicas.\nEste ano não poderia ser diferente. No X, antigo Twitter, a tag "Spotify" registrou cerca de 1 milhão de posts, atingindo o primeiro lugar dos assuntos mais comentados da rede. Esse burburinho todo foi potencializado por um novo recurso -a idade musical dos ouvintes de acordo com as músicas e os artistas que eles ouviram ao longo de 2025.\nNas redes, a categoria virou meme após diversos internautas terem compartilhado suas idades musicais. O tempo que os usuários passaram ouvindo música também foi alvo de comparações, com pessoas ultrapassando os 200 mil minutos e outras que não chegam a 10 mil.