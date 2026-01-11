Prestes a começar a sua 26ª edição, o BBB se tornou mais do que apenas um reality e passou a ser o sonho de milhões de brasileiros. Prova disso é a BBB Experience, experiência imersiva que acontece no ParkShopping São Caetano, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, até abril.\nNo espaço de 3.400 m², fãs do programa podem provar o gostinho do que é entrar na casa mais vigiada do Brasil. A visita começa com um túnel do tempo, que mostra fotos e vídeos de ex-participantes de todas as edições do reality. Logo em seguida, o público segue para o switcher, a sala de controle cheia de câmeras e botões onde os diretores decidem quem e o que mostrar para os espectadores.\nTreta na casa de vidro do BBB 26 esquenta com xingamentos\nConfira todos os participantes das cinco casas de vidro do BBB 26 espalhadas pelo Brasil