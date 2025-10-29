Em 2005, Stephenie Meyer, uma dona de casa mórmon de 31 anos do Arizona, dividia seu tempo entre ouvir a banda My Chemical Romance e escrever sobre vampiros que se apaixonavam por humanos. O resultado foi "Crepúsculo", romance que transformaria uma fantasia adolescente em um fenômeno global.\nA história em que chupadores de sangue brilhavam ao sol, e adolescentes comuns se contorciam diante de amores impossíveis, virou febre entre jovens millennials e, mais tarde, seria reinterpretada pela geração Z.\nNo embalo do aquecimento da literatura jovem impulsionada por "Harry Potter" e "Percy Jackson", "Crepúsculo" chegou ao topo da lista de mais vendidos do jornal The New York Times.\nNo centro da trama está o romance entre Bella Swan e Edward Cullen. Ela se muda para a pequena cidade de Forks onde conhece o instigante vampiro de mais de cem anos. Nos livros posteriores, ele se recusa a consumar o relacionamento antes do casamento. Enquanto isso, a humana insiste em ultrapassar os limites.