Vinicius Junior é um dos destaques do clipe de "Dai Dai", lançado neste sábado (23) por Shakira em parceria com Burna Boy. Assim como outros grandes astros do futebol, o jogador brasileiro aparece em dois momentos: logo no começo e na reta final do vídeo.\nO clipe é aberto por Mbappé, da França. Ele aparece olhando para a câmera e diz a frase: "Shakira, we are ready" (algo como "Shakira, estamos prontos"). Logo depois, vários outros jogadores repetem a frase.\nAlém do brasileiro e do francês, aparecem: Harry Kane (Inglaterra), Luis Díaz (Colômbia), Alphonso Davies (Canadá), Christian Pulisic (Estados Unidos), Takefusa Kubo (Japão), Jamal Musiala (Alemanha), Santiago Gimenez (México), Rodri (Espanha), Erling Haaland (Noruega) e Messi (Argentina).\nAs referências ao futebol não param por aí. Imagens de arquivo mostram craques que fazem parte da história do esporte. Entre eles, estão outros dois brasileiros: Pelé e Romário. Já Kaká e Ronaldo são citados na letra da música, assim como Maradona, Cristiano Ronaldo e David Beckham, entre outros.