SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Naldo Benny, 46, celebra este ano a marca de 25 temporadas no funk. Ele diz se orgulhar de ter pavimentado a história da música para os que chegaram depois. Até o final do ano, pretende lançar dois discos e alguns singles e pensa em gravar com Chris Brown, com que diz ter "trocado uma ideia".\nSerá verdade? Naldo tem fama de inventar histórias e ter amigos famosos imaginários. Ele já disse que cantaria com Justin Bieber, que articulou todos os detalhes para que Madonna viesse cantar em Copacabana e até que convenceu Gisele Bündchen a vir ao Carnaval do Brasil em 2023 --ela passou por ele em um camarote e nem o cumprimentou.\nO cantor diz levar essa desconfiança numa boa. "Levo entretenimento e uma vibe leve para as pessoas, embora tudo o que falei tenha sido verdade e provei", afirma, em papo com o F5. "Na música eu já mostrei do que sou capaz, e agora curto esse outro lado, essa experiência de vida", reforça o funkeiro, que diz se divertir com os memes e o engajamento nas redes em torno de seu nome a cada história contada.