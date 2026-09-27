- Colombiano se surpreende com nascente de água cristalina no TO (1.3458996)\nO colombiano Andrés Felipe Gómez Sánchez se surpreendeu ao descobrir uma nascente de água cristalina nos fundos de casas da Vila Tocantins, em Esperantina, no Bico do Papagaio. Durante uma visita à região, o turista conheceu a chamada "veia d'água", um curso natural de águas transparentes e geladas que atravessa diversos terrenos da comunidade.\n“Veia d’água” é uma expressão popular e técnica usada para descrever um fluxo ou canal subterrâneo de água que corre por fendas em rochas, falhas geológicas ou camadas de solo poroso.\nA descoberta aconteceu enquanto Andrés visitava amigos na cidade. A poucos metros do asfalto e das residências, ele se deparou com uma nascente de tons azul-esverdeados que corta os quintais dos moradores e chamou sua atenção pela beleza e transparência.