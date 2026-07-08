Um guia turístico da Chapada dos Veadeiros, Renato Teixeira, compartilhou o momento em que uma cobra passa ao lado de uma turista que tomava banho na Cachoeira Santa Bárbara, localizada em Cavalcante. Nas redes sociais, internautas brincaram sobre a situação: "Deixa a diva passar", comentou um.\nO vídeo foi publicado no domingo (5) e gravado na sexta-feira (3). Nele, uma mulher aparece tomando banho na água quando a cobra passa ao lado dela. Em outro trecho, turistas gritam sobre a cobra na água enquanto tentam espantar o animal.\nNa publicação, o guia escreveu: "A Chapada é dos bichos. Nós somos apenas visitantes". Ao g1, ele contou que a turista só percebeu a presença da cobra quando ela estava muito perto e acabou gritando de surpresa, mas o animal seguiu seu caminho sem atacar ninguém.\nA cobra seguiu seu caminho naturalmente, sem demonstrar comportamento agressivo, e ninguém ficou ferido", destacou.