O festival de música Coachella, o mais importante dos Estados Unidos, anunciou a programação da edição de 2026. Entre as atrações está a brasileira Luísa Sonza.\nO evento está previsto para abril, nos fins de semana de 10 a 12 e de 17 a 19, e deve ser oficialmente anunciado ainda neste ano.\nLuísa Sonza será a única artista brasileira a se apresentar no festival em 2026. Em 2025, cinco nomes nacionais marcaram presença, incluindo Anitta, Marina Sena, e os DJs Alok, Vintage Culture e Tropkillaz.\nApós sua estreia bem-sucedida no Coachella 2024, Sabrina Carpenter retorna como atração principal em 2026. Com seu álbum Man's Best Friend, que quebrou recordes de streaming no Spotify, ela se consolidou como um dos nomes mais influentes da música pop atualmente.\nJustin Bieber fará sua estreia como atração principal no Coachella em 2026, após mais de três anos sem se apresentar ao vivo. O artista deve lançar seu sétimo álbum de estúdio, Swag, em julho, com rumores de um segundo disco previsto ainda para este ano.