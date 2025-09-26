Claudia Leitte explicou, em entrevista ao podcast Flow, por que decidiu continuar cantando em festas de Carnaval mesmo após sua conversão religiosa. Nesta quinta (25), a cantora disse que se questiona o tempo todo sobre o assunto.\nNo entanto, ela diz não ter pudor em trabalhar com o Carnaval. Outros nomes que se converteram para a religião evangélica seguiram normalmente. Ela citou o cantor Xanddy e a ex-dançarina Carla Perez.\n"Já existiu uma contradição na minha cabeça. É um questionamento massa pra si mesmo, porque faz você ficar mais no lugar onde tem que ficar, que é sua fé. Xanddy é cristão", explicou.\n"É um negócio muito doido, porque isso é desse tempo e eu sou cristã há muito mais tempo. Me questiono o tempo todo. Carla Perez também é cristã, tem uma galera que se converteu ao cristianismo", afirmou.