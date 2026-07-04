-muda de vida eua (1.3429563)\nO clássico da dupla Zezé Di Camargo & Luciano “Muda de Vida” agitou um bar em Nashville, nos Estados Unidos. Tocada pela banda do brasileiro JesseLee Jones, a música recebeu a participação do cantor goiano Maykol Ramiro e até um comentário do próprio Zezé Di Camargo nas redes sociais (veja o vídeo).\nO vídeo foi publicado nas redes sociais por Leonardo Rocha no dia 27 de junho e chegou a quase 300 mil visualizações. Logo no início da gravação, o influenciador diz: “Não é possível que a gente achou isso aqui”. Ao iniciar a música, JesseLee convida cantor goiano com um aceno com a cabeça e os dois dão um show.\nO bar se chama Robert's Western World e pertence ao cantor JesseLee Jones, que nasceu e cresceu em São Paulo, mas vive há mais de 30 anos nos Estados Unidos. Devido à influência da música caipira, do country clássico tradicional e do rockabilly, ele desejou seguir carreira musical em terras americanas e formou a banda Brazilbilly.