É tão vasto o horizonte aberto por "O Agente Secreto" que mais justo será fatiá-lo. Ele é, entre outras coisas, um filme sobre cinema. Ele começa em 1977, quando "Tubarão", o longa de Steven Spielberg, estava na cabeça de todo mundo. Os tubarões estavam na cabeça de um menino de cinco ou seis anos, filho de Marcelo —Wagner Moura—, o protagonista do filme.\nO tubarão do "Tubarão" não era apenas um peixe. Ele matava suas vítimas. E, quanto mais é perseguido, maior, mais ameaçador, mais horrendo e furioso se torna.\nNaquele ano, também, o Brasil já estava saindo da fase mais difícil de sua ditadura. Geisel já havia limpado o Exército dos militares mais sinistros. Nesse momento, Marcelo volta ao Recife a fim de viver, bem discretamente, numa comunidade de "refugiados" e para encontrar um documento de identificação que, de certa forma, pode comprovar para ele a existência de sua mãe.