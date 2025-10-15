Descamisado, José Loreto balança furiosamente os caracóis de seu cabelo. Seu corpo se contorce violentamente, enquanto os jeans largos cedem para deixar a samba-canção aparecer, como se estivesse possuído pelo rock pesado que ecoa no estúdio de música na Lapa, zona oeste de São Paulo.\nAli, ele deixa de ser o galã das novelas da Globo para emprestar rosto e corpo a Chorão, líder do Charlie Brown Jr. que terá sua vida narrada em "Chorão: Só os Loucos Sabem". As gravações do filme terminaram no final de setembro e a previsão é que ele chegue aos cinemas no ano que vem.\nA música que embala a cena para repentinamente —alguém pisou num fio. Acontece, uma vez ou outra, ao gravar no pequeno estúdio feito para pequenas bandas, mas que naquela semana comportava uma equipe de filmagem numerosa.\nAquele músico, grudado ao microfone ao som de "Born in the Shit", não é o mesmo das poesias como a da canção que dá nome ao longa, porém. É uma versão embrionária, da época em que ainda cantava em inglês, em Santos, cidade do litoral paulista onde Alexandre Magno Abrão se transformou em Chorão.