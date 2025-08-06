O cineasta brasileiro André Novais Oliveira, nome de destaque do cinema contemporâneo, terá sua obra "O Dia Em Que Eu Te Conheci" em exibição no CineSesc, em Palmas, com direito a debate após o filme e a uma aula de cinema e arte. As atividades ocorrem nesta quinta-feira (7) e sexta-feira (8), e são gratuitas.\nO diretor André Novais percorrerá diferentes estados com uma sessão de treinamento presencial especializada que, segundo o CineSesc, permitirá um mergulho profundo em sua obra. Na capital tocantinense, as atividades serão conduzidas pelo parceiro criativo, montador e ator Renato Novaes, irmão do diretor, que também participa de seus filmes.\nO evento faz parte da mostra “Retrospectiva Brasil: O Cinema de André Novais Oliveira”, que contará com 151 exibições e 12 sessões de treinamento especializado em 10 estados. Além disso, os direitos de exibição dos filmes do cineasta estão disponíveis para 22 estados até o final deste ano, em todas as regiões do país, conforme divulgou o CineSesc.