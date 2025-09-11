Três cidades tocantinenses recebem sessões gratuitas de obas do cineasta Djibril Diop Mambéty, um dos grandes nomes do cinema africano. No Tocantins, serão exibidas na próxima quinta-feira (18) as obras: "O Franco" (1994) e "A Pequena Vendedora de Sol" (1999).\nAo todo, serão 26 sessões distribuídas entre os estados do Tocantins, Rio de Janeiro, Maranhão e Santa Catarina. No Tocantins, as sessões ocorrem em Araguaína, Gurupi e Palmas.\nDe acordo com a assessoria do CineSesc, a mostra oferece ao público brasileiro a oportunidade de se aproximar de um cinema marcado pela força narrativa africana e pela visão crítica de Mambéty, ampliando o diálogo entre culturas e mais uma vez destacando a relevância do cineasta no cenário internacional.\nFilme premiado do cinema brasileiro será exibido em Palmas com entrada gratuita