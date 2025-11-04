A cantora e atriz Ariana Grande cancelou sua vinda ao Brasil durante a turnê do filme "Wicked: Parte 2", que ela estrela ao lado de Cynthia Erivo. Ela participaria de um evento de promoção do trabalho nesta terça-feira (4), em São Paulo.\n"Minha equipe e eu tivemos que sair do nosso voo, pois eles tiveram que fazer a manutenção do avião devido a um problema de segurança e ele não vai decolar até as 11h da manhã de amanhã", escreveu, em nota nas redes sociais. Ela pede desculpas pelo inconveniente e que a produtora Universal buscou alternativas, mas sem sucesso.\nAinda devem comparecer ao evento Erivo, Jonathan Bailey —que vive o personagem Fiyero— e o cineasta John M.Chu. A cidade é a primeira parada da turnê, que ainda vai para Paris, Londres, Singapura e Nova York ao longo do mês.\nAriana Grande e Cynthia Erivo são as protagonistas Glinda e Elphaba, respectivamente. O filme é a continuação da obra lançada no ano passado, que venceu duas estatuetas do Oscar —de melhor figurino e design de produção.