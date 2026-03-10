Cineastas e produtores independentes já podem inscrever filmes na 9ª Mostra Sesc de Cinema. O prazo segue até 31 de março deste ano e contempla curtas, médias e longas-metragens produzidos em todo o país. As obras selecionadas concorrem a licenciamentos que podem chegar a R$ 255 mil.\nA seleção aceita produções finalizadas a partir de 1º de janeiro de 2024. O edital impede a participação de filmes exibidos em circuito comercial ou em serviços comerciais de vídeo sob demanda até o fim das inscrições. O resultado sai até 1º de julho.\nOs filmes escolhidos integram diferentes mostras de exibição. O Panorama Brasil reúne 21 produções que circularão por unidades do Sesc em vários estados. O Panorama Estadual leva os filmes para espaços culturais dentro do próprio estado de origem. Na Região Norte haverá também o Panorama Regional, com produções selecionadas nos estados participantes. Já o Panorama Infantojuvenil deve reunir até dez obras voltadas ao público infantil e juvenil.