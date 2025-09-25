Bruno Mazzeo escreveu e dirigiu "Chico Anysio: Um Homem à Procura de um Personagem", minissérie em cinco episódios. Bastaria um compilado de cenas dos 209 tipos marcantes que seu pai criou na TV para impressionar quem a assistisse. Mas Mazzeo quis ir além.\n"Essa figura do Chico Anysio vista por seus personagens, eu creio que as pessoas a partir de uma certa idade sabem quem é. A série quer mostrar o cara por trás disso", explica o diretor. "Como ele chegou a esses personagens que todo mundo conhece? Como ele chegou a esses bordões que a gente repete até hoje?"\nBoni, diretor todo-poderoso da Globo por décadas, diz no documentário que Anysio introduziu a humanidade no humor. Para Mazzeo, os personagens não eram caricaturas. "Quando eu era garoto, meu pai tinha o perfil dos personagens em caderninhos. Por exemplo, o Azambuja. Onde ele nasceu? Qual é o time dele? O que ele gosta de comer?"