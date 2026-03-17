-Chef brasileiro viraliza ao levar jantinha goiana para os Estados Unidos (1.3386887)\nO chef de cozinha Henrik viralizou nas redes sociais vendendo jantinha goiana na Califórnia, nos Estados Unidos. Morando há dois anos no estado norte-americano, o influenciador Samex divulgou o food truck do chef para mostrar que mesmo tão longe é possível desfrutar da culinária brasileira.\nNo vídeo, o influenciador mostra onde o food truck fica na Avenida San Pablo, na cidade de Richmond, e o chef lista as opções de comida que vende no local.\n“Tem feijão tropeiro, tem espetinho, tem pastel, tem X-tudo, X-tudão mesmo, aquele da praça, tem tudo! Picanha, arroz, feijão tropeiro ou feijão de caldo, você escolhe, vinagrete, banana frita, mandioca, batata com queijo...”, contou o chef de cozinha.\nChef de Anápolis, Goiás, viraliza ao levar jantinha goiana para os Estados Unidos (Reprodução/Instagram de Samex)