Chaiany Andrade, Maxiane Rodrigues e Milena Moreira se enfrentam no sexto paredão do BBB 26 (Globo). A berlinda foi formada neste domingo (22), e um dos brothers será eliminado na próxima terça-feira (24).\nA formação do paredão começou no sábado (21), quando, durante o Duelo de Risco, Chaiany foi emparedada pela dinâmica e Jordana Morais foi imunizada.\nNa noite de domingo, a anja Chaiany imunizou Gabriela, reafirmando a aliança entre as duas, que começou dentro do Quarto Branco. Mais cedo, porém, a goiana havia prometido a imunidade para Samira Sagr. O caso gerou desavenças entre o grupo.\nJonas é o líder pela terceira vez seguida no BBB 26\nBabu se irrita com Milena e muda de quarto\nMarcelo é o quinto eliminado do BBB 26, com 68,56% dos votos\nO líder da semana, Jonas Sulzbach, indicou Milena. Em sua justificativa, ele pontuou momentos em que se sentiu incomodado com a sister. "Por diversas atitudes ridículas dela, como, por exemplo, no dia que voltei da Prova de Resistência completamente desnorteado e ela veio me provocar", relembrou.