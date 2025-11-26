Telespectadores de "Três Graças" ficaram revoltados com a cena em que Viviane (Gabriela Loran) revela a Leonardo (Pedro Novaes) que é uma mulher trans.\nNa cena, o herdeiro tenta beijar a farmacêutica, mas ela o interrompe para contar a verdade sobre sua identidade de gênero. O rapaz, no entanto, reage muito mal. Ele fica em choque e dispara comentários transfóbicos contra a moça.\n"Você está me dizendo que você é homem?", pergunta Leonardo. "Quando você olha para mim, é um homem que você vê?", retruca Viviane.\n"Você me enganou esse tempo todo? Qual seu nome verdadeiro? Miguel? Pedro? Quem é você de verdade?", questiona Leonardo. Em seguida, ele foge atordoado e sai dirigindo sem rumo. Transtornado, arruma confusão em um bar e acaba espancado.\nNas redes, internautas apontaram a transfobia do personagem. "Vai ser sacanagem se a Vivi terminar a novela com esse bostinha do Leonardo, não tem condição esse cara", se revoltou uma telespectadora no X.