Casal goiano que viaja de moto pela América do Sul sonha em ir até o Alasca (Arquivo pessoal/Eduardo Balduino)\nO casal goiano que viaja de moto pela América do Sul sonha em ir até o Alasca. O empresário Eduardo Balduino, de 45 anos, e sua esposa, Luana Barcelos, de 41, já cruzaram milhares de quilômetros entre desertos, cordilheiras e muitos desafios para um projeto de percorrer todos os países sul-americanos, mas o sonho maior é chegar até o frio congelante do Alasca, na América do Norte.\nEduardo e Luana já viajaram por países como Argentina, Chile, Bolívia, Peru e Equador. De acordo com o empresário, o casal está se planejando para começar a viagem para o Alasca no começo do ano que vem.\nO sonho maior é fazer uma viagem de moto até o Alasca. É algo que exige tempo e planejamento, mas está nos nossos planos”, contou o empresário que no momento está em Goiânia.