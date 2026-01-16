-VÍDEO: Casal de Goiás percorre a América do Sul em viagem de moto (1.3362551)\nEnquanto muita gente espera as férias para descansar, o goianiense Eduardo Balduino, de 45 anos, prefere outro ritmo: estrada e paisagens de tirar o fôlego. Sempre ao lado da esposa, Luanna Barcellos, de 40 anos, ele transformou a moto em casa, mapa e passaporte para conhecer a América do Sul sobre duas rodas.\nEu nunca viajo sozinho. Ela vai comigo sempre. É minha garupa e também quem faz toda a logística da viagem”, contou Eduardo.\nAo POPULAR, o empresário contou que é Luanna quem pesquisa os destinos, monta os roteiros, organiza hotéis, campings e o cronograma para que tudo caiba no tempo disponível — geralmente cerca de 30 dias, aproveitando férias e recessos do serviço público.\nO casal é de Goiânia e viaja junto há mais de uma década. Antes da moto, vieram as longas viagens de carro pelo Brasil. Mas foi há cerca de cinco anos que decidiram dar um passo além e começar a explorar a América do Sul de motocicleta.