Carolina Ferraz, 58, não é mais apresentadora do Domingo Espetacular. A Record anunciou, no início da noite desta quarta-feira (8), a saída da também atriz, que estava há seis anos à frente da atração.\n"Carolina é uma profissional extremamente competente, talentosa, dedicada e genuinamente querida por todos na emissora", afirmou a empresa em nota, que alegou ter optadou pelo fim do vínculo com a profissional por falta de um projeto.\nLeandro passa mal e recebe atendimento no reality BBB 26\n'The Good Doctor: O Bom Doutor' estreia última temporada na Globo\nSamira é eliminada do BBB 26 com 51,24% dos votos\nNo mesmo comunicado, a Record informou que Camila Busnello será a nova parceira de Roberto Cabrini no comando do programa.\nSegundo a emissora, Camila completa 20 anos de carreira na casa, com passagens por diferentes telejornais. Ela foi correspondente em Nova York, Estados Unidos, e participações como repórter especial e apresentadora eventual do próprio Domingo Espetacular. Mais recentemente, ela estava à frente das edições vespertinas do Jornal da Record.