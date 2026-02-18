A profissional de relações públicas Ana Victoria, 25, estava no segundo copo de cerveja quando sentiu a visão turvar. Era um sábado de pré-Carnaval em São Paulo. Ela havia comido uma tapioca de frango antes de sair de casa e chegado ao bloco por volta das 14h. Menos de uma hora depois, já no meio da multidão, veio o formigamento nos lábios e nas mãos. A pressão caiu. "Estava completamente tonta", lembra. O episódio durou a tarde toda.\nAna usa Mounjaro, uma das chamadas canetas emagrecedoras, há sete meses. Desde então, parou de beber álcool. Na folia, duas cervejas bastaram para a queda de pressão. "Quando minha pressão começa a abaixar, sinto a visão turva e formigamento nas mãos e nos lábios. Já associei na hora, pois estava há muito tempo sem beber."\nCom a popularização de medicamentos como Ozempic, Wegovy e Mounjaro —análogos de GLP-1 usados para diabetes e obesidade— médicos têm alertado para um risco pouco discutido: a combinação dessas drogas com álcool, calor intenso, jejum prolongado e esforço físico, situação comum no Carnaval.