Marcelo de Nóbrega, diretor do A Praça é Nossa e filho de Carlos Alberto, que apresenta o humorístico do SBT, disse à Rede TV!, nesta segunda (9), que apresentará o programa quando o pai decidir se aposentar.\n"O dia que ele achar que deve parar, que deve se aposentar, eu vou continuar apresentando no lugar do meu pai. Essa vontade dele, essa é minha vontade e a vontade do público brasileiro também", afirmou Marcelo, que ainda comentou o sucesso da atração.\n"O que a Globo já tentou derrubar a gente por causa da audiência que dava... A Praça incomodava muito. Já colocaram todos os programas que você possa imaginar em cima e não conseguiram desbancar até hoje", adicionou ele.\nOnde e quando assistir aos brasileiros nos Jogos Olímpicos de Inverno\nBrigido é eliminado do BBB 26 com 77,88% dos votos\nGoiano é expulso do BBB 26