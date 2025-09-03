A rapper Cardi B, 32, foi considerada inocente da agressão que era acusada, num incidente ocorrido em 2018. Na ocasião, uma segurança disse que havia sido agredida por ela num consultório médico.\nO júrio da Califórnia inocentou a artista do processo civil. A suposta cena violenta teria acontecido nos corredores do estabelecimento quando ambas se desentenderam. Cardi B estava grávida.\n"Eu não toquei naquela mulher. Eu não toquei naquela garota. Eu não encostei minhas mãos nela", disse ela à imprensa no lado de fora do tribunal.\nDurante o julgamento, a artista chegou a tirar um cochilo (veja abaixo). Além disso, ao sair do local, atirou uma caneta na direção de um repórter que quis saber dela sobre sua suposta quarta gravidez do ex-marido, o rapper Offset.\nShows, concurso e oficinas: confira a programação completa do Festival Gastronômico de Taquaruçu 2025