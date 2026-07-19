O cachorro caramelo que invadiu a arena da Festa de Peão de Rialma, na região central de Goiás, e encantou a web ao enfrentar um touro foi adotado pelo locutor de rodeio Zubu Max. A informação foi compartilhada pelo locutor nas redes sociais (assista acima). Apesar da adoção, o novo tutor deixou claro que está aberto a devolver o animal caso ele já tenha um lar, embora tenha admitido o desejo de ficar com o novo companheiro.\nEu voltei no lugar da cidade e consegui encontrar o cão. Se tiver dono, pode fazer contato, eu devolvo. Se não tiver, eu vou levar para minha casa, eu vou cuidar, estou adotando o 'Caramelo'. Mas se tiver dono, eu repito: pode fazer contato comigo que eu devolvo. Embora não queira devolver não, viu?!", disse o locutor.\nCachorro caramelo invade rodeio, corre atrás do touro e ganha aplausos; vídeo