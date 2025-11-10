A cantora sertaneja Maraísa, que faz dupla com Maiara, compartilhou nas redes sociais a comemoração do aniversário de 43 anos do ex-noivo, o empresário Fernando Mocó. A festa foi realizada neste domingo (9), em Araguaína, no norte do Tocantins.\nA comemoração teve a presença de amigos e familiares do casal. Depois de idas e vindas desde 2023, em outubro deste ano, a cantora sertaneja anunciou o fim do noivado com o empresário.\nConfira o horóscopo desta segunda-feira, 10 de novembro de 2025\nWhindersson Nunes revela que conselho de indígenas mudou sua carreira\nNo início de novembro, Maraísa voltou a seguir Mocó nas redes sociais e reacendeu rumores de uma possível reconciliação.\nNas redes sociais, Maraísa compartilhou uma foto ao lado do empresário e um vídeo em que aparece chegando ao local da festa com o ex-noivo.